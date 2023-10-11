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Видео: в московской подземке столкнулись два поезда
Пользователи социальных сетей опубликовали видео столкновения двух поездов в московском метрополитене.
Дептранс Москвы сообщает, что авария произошла на Люблинско-Дмитровской линии на станции метро «Печатники».
В результате движение поездов со станции «Люблино» до станции «Дубровка» было приостановлено.
В СМИ сообщают, что после столкновения поездов был зажат машинист, сейчас на месте работают экстренные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столкнулись поезд без пассажиров, который перегоняли в депо, с составом, который стоял на станции. Среди пассажиров серьезно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медики оказывают ему помощь.
Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов.
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