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Происшествия 14 марта 2024 10:12

Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до четырех

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Количество людей, пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода, выросло до четырех человек, сообщает мэр Валентин Демидов.

Один человек погиб в результате попадания снаряда прямо в его автомобиль.

Также, по данным Гладкова, повреждения получили пять частных домов и 25 машин.

Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреляли Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны сбили 8 реактивных снарядов.

#Белгородская область
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