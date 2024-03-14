Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до четырех

Количество людей, пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода, выросло до четырех человек, сообщает мэр Валентин Демидов.

Один человек погиб в результате попадания снаряда прямо в его автомобиль.

Также, по данным Гладкова, повреждения получили пять частных домов и 25 машин.

Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреляли Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны сбили 8 реактивных снарядов.