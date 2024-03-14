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Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода увеличилось до четырех
Количество людей, пострадавших в результате обстрела ВСУ Белгорода, выросло до четырех человек, сообщает мэр Валентин Демидов.
Один человек погиб в результате попадания снаряда прямо в его автомобиль.
Также, по данным Гладкова, повреждения получили пять частных домов и 25 машин.
Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреляли Белгородскую область. Силы противовоздушной обороны сбили 8 реактивных снарядов.
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