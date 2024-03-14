Под Белгородом ПВО сбили 8 реактивных снарядов ВСУ

Сегодня в районе 8.30 под Белгородом силы противовоздушной обороны сбили 8 реактивных снарядов, выпущенных Украиной, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в области была объявлена воздушная тревога.

По данными губернатора Гладкова, в Белгороде погиб водитель машины, еще три человека пострадали.