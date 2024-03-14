news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Под Белгородом ПВО сбили 8 реактивных снарядов ВСУ
Скопировать ссылку
Сегодня в районе 8.30 под Белгородом силы противовоздушной обороны сбили 8 реактивных снарядов, выпущенных Украиной, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в области была объявлена воздушная тревога.
По данными губернатора Гладкова, в Белгороде погиб водитель машины, еще три человека пострадали.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2