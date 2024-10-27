Число пострадавших при наезде грузовика на остановку под Тель-Авивом выросло до 35

Число людей, пострадавших в результате столкновения грузовика с автобусной остановкой под Тель-Авивом, возросло до 35, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 12-й израильский телеканал.

«В медицинские учреждения были направлены 35 пострадавших, среди которых 6 находятся в критическом состоянии, 5 — в средней степени тяжести, 20 — с легкими травмами и 4 испытавших тревогу», — указывает новостная служба канала.

Полиция пока не классифицировала произошедшее как теракт. Однако, по информации правоохранительных органов, водитель грузовика «был нейтрализован».

«Предварительное следствие установило, что автобус остановился у остановки для высадки пассажиров. В этот момент к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с людьми <…> Свидетели на месте происшествия начали стрелять в водителя грузовика и ликвидировали его. Обстоятельства происшествия продолжают расследоваться», — заявила пресс-служба полиции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что грузовик сбил нескольких человек рядом с автобусной остановкой, находящейся возле Cinema City Glilot. В настоящее время обстоятельства происшествия расследуются.