Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Число пострадавших при наезде грузовика на остановку под Тель-Авивом выросло до 35
Число людей, пострадавших в результате столкновения грузовика с автобусной остановкой под Тель-Авивом, возросло до 35, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 12-й израильский телеканал.
«В медицинские учреждения были направлены 35 пострадавших, среди которых 6 находятся в критическом состоянии, 5 — в средней степени тяжести, 20 — с легкими травмами и 4 испытавших тревогу», — указывает новостная служба канала.
Полиция пока не классифицировала произошедшее как теракт. Однако, по информации правоохранительных органов, водитель грузовика «был нейтрализован».
«Предварительное следствие установило, что автобус остановился у остановки для высадки пассажиров. В этот момент к остановке подъехал грузовик и врезался в автобус с людьми <…> Свидетели на месте происшествия начали стрелять в водителя грузовика и ликвидировали его. Обстоятельства происшествия продолжают расследоваться», — заявила пресс-служба полиции.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что грузовик сбил нескольких человек рядом с автобусной остановкой, находящейся возле Cinema City Glilot. В настоящее время обстоятельства происшествия расследуются.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников