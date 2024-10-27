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В Тель-Авиве грузовик врезался в автобусную остановку, есть пострадавшие
Грузовик протаранил автобусную остановку к северу от Тель-Авива. На месте есть пострадавшие, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Израиля.
«Произошел инцидент с участием грузовика, который сбил нескольких человек рядом с автобусной остановкой, находящейся возле Cinema City Glilot. Значительные силы полиции направляются на место происшествия. В данный момент обстоятельства происшествия расследуются», – указано в пресс-релизе.
По предварительным данным, несколько десятков человек получили травмы. Медицинские работники оказывают им необходимую помощь, следует из сообщения.
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