В Тель-Авиве грузовик врезался в автобусную остановку, есть пострадавшие

Грузовик протаранил автобусную остановку к северу от Тель-Авива. На месте есть пострадавшие, передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Израиля.

«Произошел инцидент с участием грузовика, который сбил нескольких человек рядом с автобусной остановкой, находящейся возле Cinema City Glilot. Значительные силы полиции направляются на место происшествия. В данный момент обстоятельства происшествия расследуются», – указано в пресс-релизе.

По предварительным данным, несколько десятков человек получили травмы. Медицинские работники оказывают им необходимую помощь, следует из сообщения.