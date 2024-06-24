Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь составило 153

В результате атаки ВСУ на Севастополь пострадали 153 человека, четверо погибли. Об этом сообщил на аппаратном совещании правительства губернатор города Михаил Развожаев.

«153 человека обратились за медпомощью, из них 27 детей. Четыре человека погибли, в том числе два ребенка», – цитирует ТАСС.

По данным директора департамента здравоохранения, 74 пациента получают лечение амбулаторно. Всего во время инцидента работали более 30 бригад скорой помощи, многие люди самостоятельно приходили в городскую больницу №4. Всем пострадавшим будут осуществляться выплаты, добавил Развожаев.

ВСУ накануне в 12.15 мск нанесли террористический удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Подрыв части ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.