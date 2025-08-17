news_header_top
Происшествия 17 августа 2025 14:16

Число пострадавших после ЧП в Рязанской области выросло до 135

До 135 человек выросло число пострадавших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области, сообщили в региональном оперштабе.

«Из них 32 госпитализированы. 17 направлено в Федеральные центры Москвы, из них 14 имеют третью среднюю степень тяжести. 15 человек находятся под наблюдением в лечебных учреждениях Рязани, из них 3 признаны средней степени тяжести. Остальным медпомощь оказана амбулаторно», – говорится в заявлении.

Взрыв на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел утром 15 августа. В результате погибли 11 человек. По данному факту возуждено уголовное дело.

