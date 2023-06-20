Число пострадавших из-за взрыва на Томбовском пороховом заводе выросло до 12

Число пострадавших из-за взрыва на Томбовском пороховом заводе увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, сообщает РИА Новости.

«По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли», – указано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Тамбовском пороховом заводе произошел пожар. На месте возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части.