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Число пострадавших из-за взрыва на Томбовском пороховом заводе выросло до 12
Число пострадавших из-за взрыва на Томбовском пороховом заводе увеличилось до 12 человек, еще четверо погибли, сообщает РИА Новости.
«По уточненной информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Тамбовском пороховом заводе произошел пожар. На месте возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части.
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