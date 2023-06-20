news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 20 июня 2023 15:32

Из-за взрыва на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека, двое пострадали

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Четыре человека погибли, двое пострадали при взрыве в здании Тамбовского порохового завода, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На месте возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части», – указано в сообщении.

#тамбов #взрыв
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное