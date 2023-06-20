Из-за взрыва на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека, двое пострадали

Четыре человека погибли, двое пострадали при взрыве в здании Тамбовского порохового завода, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На месте возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части», – указано в сообщении.