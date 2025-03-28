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Происшествия 28 марта 2025 10:59

«Дом шатался из стороны в сторону»: россиянка рассказала о землетрясении в Бангкоке

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Россиянка рассказала об обстановке в Бангкоке, где произошло землетрясение.

«Я проснулась от землетрясения, даже не сразу поняла, что происходит. Дом шатался в стороны, я услышала грохот и ощутила движение, из стороны в сторону», – рассказала «Татар-информу» туристка.

Девушка поделилась, что быстро оделась, собрала все деньги, документы и спустилась вниз. Россиянка отмечает, что землетрясение в Бангкоке – редкость, и она не знает, чего еще ожидать.

«Татар-информ» рассказывал, что в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

#землетрясение
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