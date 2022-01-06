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Ру Тат
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Политика
6 января 2022  18:32

Число погибших во время беспорядков в Казахстане силовиков выросло до 18

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Количество силовиков, погибших во время беспорядков в Казахстане, достигло 18, также 748 ранены. Об этом сообщает РИА Новости. 

Ранее телеканал «Хабар-24» передавал, что по состоянию на 10.00 по московскому времени от рук террористов пострадали 353 сотрудника правоохранительных органов, погибли 12 человек. 

Президент республики Касым-Жомарт Токаев предупреждал, что власти страны будут принимать самые жесткие меры против протестующих, поскольку из-за беспорядков уже погибли и пострадали сотрудники органов правопорядка.

Также замглавы Минздрава страны Ажар Гиният сообщала, что из-за нападений пострадали десять медицинских работников.

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