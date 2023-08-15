Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 30 человек, сообщают в МЧС России.

Ранее «Татар-информ» сообщал о 27 погибших. Как отметили в ведомстве, найдены тела еще 3 погибших.

По уточненной информации, в результате происшествия пострадали 105 человек, из них 30 погибло.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в автосервисе взорвались 2 цистерны из 8. В свою очередь в администрации Махачкалы заявляли об угрозе повторного взрыва на автосервисе.

В свою очередь более 70 сотрудников МЧС России продолжают разбор конструкций и поиск пострадавших на месте пожара в Махачкале. По поручению главы чрезвычайного ведомства самолет МЧС России направился для санитарной эвакуации пострадавших.