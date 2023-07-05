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Число погибших в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС достигло 50
Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС выросло до 50, еще 37 госпитализированы, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 48 человек, 126 были госпитализированы.
Напомним, 6 июня разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища. Началось затопление территорий ниже по течению.
В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.
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