news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 октября 2022  09:36

Число погибших в давке на Хэллоуине в Сеуле увеличилось до 151

news_top_970_100

В давке на праздновании Хэллоуина в сеульском районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек. Эта трагедия стала самой крупной по числу жертв в Южной Корее после крушения парома «Севоль» в 2014 году, сообщает РИА Новости.

В основном погибшим в Итхэвоне было от 10 до 30 лет. Среди жертв было 19 иностранцев, в том числе три россиянки в возрасте 20–30 лет. 82 человека пострадали, власти Сеула получили свыше 350 заявок о пропавших без вести.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель позднее объявил национальный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

Ранее сообщалось о 120 погибших в результате трагедии.

#Южная Корея #Хэллоуин #трагедия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100