Число погибших в давке на Хэллоуине в Сеуле увеличилось до 151

В давке на праздновании Хэллоуина в сеульском районе Итхэвон погиб как минимум 151 человек. Эта трагедия стала самой крупной по числу жертв в Южной Корее после крушения парома «Севоль» в 2014 году, сообщает РИА Новости.

В основном погибшим в Итхэвоне было от 10 до 30 лет. Среди жертв было 19 иностранцев, в том числе три россиянки в возрасте 20–30 лет. 82 человека пострадали, власти Сеула получили свыше 350 заявок о пропавших без вести.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель позднее объявил национальный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

Ранее сообщалось о 120 погибших в результате трагедии.