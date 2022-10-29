120 человек погибли в давке в Сеуле на праздновании Хэллоуина

По меньшей мере 120 человек погибли в центре Сеула в результате давки на праздновании Хэллоуина. Пострадали еще не менее ста человек, передает агентство Yonhap со ссылкой на власти страны. Ранее СМИ сообщали о гибели 59 человек.

Президент страны Юн Сок Ёль и премьер-министр Хан Док Су призвали медиков оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Глава государства также созвал экстренное заседание в связи с инцидентом с участием руководителя МВД и других представителей спасательных служб.

Агентство отметило, что в Сеуле во время празднования собралась толпа, включающая в себя, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек. Этот район, расположенный вблизи военной базы США, является одним из излюбленных мест столичной молодежи, там сосредоточено множество баров, ресторанов и дискотек.

Сообщается, что власти города рассылали экстренные сообщения жителям с просьбой покинуть район и вернуться домой, однако люди продолжали прибывать. Из-за этого полиция закрыла бары и рестораны в районе места происшествия, а пожарные и сотрудники скорой помощи были вынуждены оградить местность, чтобы не допустить притока народа.