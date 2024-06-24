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Число погибших в Дагестане возросло до 19
При терактах в Дагестане, предварительно, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Накануне вечером в Дагестане произошла стрельба. По данным Национального антитеррористического комитета, в Махачкале и Дербенте совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. По официальным данным НАК, убиты священник Русской православной церкви и сотрудники полиции. Позже стало известно о гибели более чем 15 полицейских.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия» и «Хищение огнестрельного оружия».
«В ходе пресечения преступных действий ликвидированы 5 лиц, причастных к совершению преступления. Их личности установлены», – добавили в СК.
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