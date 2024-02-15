Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек

При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина», – отметил он.

Отмечается, что 17 пострадавших жителей, в том числе 4 детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, – 6 человек. У 9 пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков - 7 и 15 лет - с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение.

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По поручению Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Белгород направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров.

По данным Минобороны РФ, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир», российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12.30 мск