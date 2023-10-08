Число погибших при ударах Израиля по палестинскому сектору Газа достигло 313

Число жертв бомбардировок Израиля по палестинскому сектору Газа достигло 313. Как сообщил Минздрав Палестины, 1 990 человек получили ранения.

«313 граждан погибли и 1990 граждан получили ранения различной степени тяжести», – указано в Telegram-канале ведомства.

Ранее мы сообщали о том, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе «разведки» палестинского движения ХАМАС.

Отмечается, что в настоящее время силы ВВС Израиля продолжают наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.