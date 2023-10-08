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Руc Тат
Происшествия 8 октября 2023 11:04

Число погибших при ударах Израиля по палестинскому сектору Газа достигло 313

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Число жертв бомбардировок Израиля по палестинскому сектору Газа достигло 313. Как сообщил Минздрав Палестины, 1 990 человек получили ранения.

«313 граждан погибли и 1990 граждан получили ранения различной степени тяжести», – указано в Telegram-канале ведомства.

Ранее мы сообщали о том, что ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе «разведки» палестинского движения ХАМАС.

Отмечается, что в настоящее время силы ВВС Израиля продолжают наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.

#ХАМАС #Израиль
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