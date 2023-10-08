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Армия обороны Израиля опубликовала кадры авиаудара по комплексу главы «разведки» ХАМАС
ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе «разведки» палестинского движения ХАМАС, говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
«Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления террористической организации ХАМАС», – указано в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время силы ВВС Израиля продолжают наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.
Напомним, накануне палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло массированные ракетные удары из сектора Газа, на территорию Израиля проникли боевики и начались столкновения. Сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом в центре Тель-Авива. В результате обострения конфликта в Израиле погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 300 получили ранения. В ответ армия обороны Израиля объявила чрезвычайное положение и начало операции «Железные мечи».
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