Армия обороны Израиля опубликовала кадры авиаудара по комплексу главы «разведки» ХАМАС

ВВС Израиля нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе «разведки» палестинского движения ХАМАС, говорится в заявлении в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления террористической организации ХАМАС», – указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время силы ВВС Израиля продолжают наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.

Напомним, накануне палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло массированные ракетные удары из сектора Газа, на территорию Израиля проникли боевики и начались столкновения. Сообщается, что одна из ракет попала в жилой дом в центре Тель-Авива. В результате обострения конфликта в Израиле погибли по меньшей мере 20 человек, еще более 300 получили ранения. В ответ армия обороны Израиля объявила чрезвычайное положение и начало операции «Железные мечи».