Число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 288

Количество погибших из-за столкновения поездов в индийском штате Одиша (прежнее название — Орисса) увеличилось до 288 человек. Еще более тысячи человек были ранены, пишет газета Times of India.

По информации Департамента здравоохранения штата Одиша, в больницы поступило 1175 пострадавших. Из них 793 были выписаны, а 382 пациента продолжают оставаться в медицинских учреждениях, в том числе двое — в критическом состоянии.

Министр железных дорог Индии Ашвини Вайшно объявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рупий (12,1 тыс. долларов), тяжелораненым — 200 тыс. (2,4 тыс. долларов), а получившим незначительные травмы — 50 тыс. (606 долларов).

Премьер-министр Нарендра Моди в свою очередь заявил о компенсации в размере 200 тыс. рупий семьям погибших и 50 тыс. рупий — раненым. Средства поступят из Национального фонда помощи премьер-министра (PMNRF).

Пассажирский поезд Coromandel Express и товарный состав столкнулись в Одише, у станции Баханага Базар, 2 июня около 19.20 по местному времени (16.50 по Москве). Пассажирский поезд направлялся со станции Шалимар недалеко от Калькутты в Ченнаи. С рельсов сошли 17 вагонов. Издание Hindustan Times сообщило, что они упали на соседний путь, где в них врезался еще один пассажирский поезд, шедший навстречу.

На место трагедии приехали Премьер и глава Министерства железных дорог. В Индии объявили однодневный траур. Соболезнования в связи со случившимся выразил в том числе Президент РФ Владимир Путин.