Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин выразил соболезнования премьеру и Президенту Индии после крушения поездов
Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди и Президенту Драупади Мурму соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша (прежнее название – Орисса). Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме.
Поезда столкнулись накануне вечером недалеко от города Баласор в Индии. Несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Затем в них врезался еще один пассажирский поезд, сошли с рельсов еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»