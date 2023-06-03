Путин выразил соболезнования премьеру и Президенту Индии после крушения поездов

Президент России Владимир Путин направил премьеру Индии Нарендре Моди и Президенту Драупади Мурму соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Одиша (прежнее название – Орисса). Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями столкновения поездов в штате Орисса. Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме.

Поезда столкнулись накануне вечером недалеко от города Баласор в Индии. Несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Затем в них врезался еще один пассажирский поезд, сошли с рельсов еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.