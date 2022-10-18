Число погибших при падении самолета в Ейске увеличилось до 14

Во время разбора конструкций жилого дома в Ейске, который был разрушен во время падения самолета, обнаружили тело погибшего мужчины. Таким образом, общее число погибших выросло до 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетческую службу.

В данный момент поиски и разбор конструкций продолжаются.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Ейске на жилой дом упал самолет. Момент падения попал на видео.

Соболезнования из-за трагедии в Ейске губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву направил Президент Татарстана Рустам Минниханов.