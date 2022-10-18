news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 октября 2022  16:29
Павел Климчак

Число погибших при падении самолета в Ейске увеличилось до 14

news_top_970_100

Во время разбора конструкций жилого дома в Ейске, который был разрушен во время падения самолета, обнаружили тело погибшего мужчины. Таким образом, общее число погибших выросло до 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетческую службу.

В данный момент поиски и разбор конструкций продолжаются.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Ейске на жилой дом упал самолет. Момент падения попал на видео.

Соболезнования из-за трагедии в Ейске губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву направил Президент Татарстана Рустам Минниханов

#крушение самолета
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100