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Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области выросло до двух
При обстреле села Чаусы в Брянской области со стороны ВСУ погибли двое мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Александр Богомаз.
«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался», – отметил он.
Напомним, сегодня ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района в Брянской области. Ранее сообщалось, что в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. Пострадавшие доставлены в районную больнимцу, медики оказывают им всю необходимую помощь.
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