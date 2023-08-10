Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области выросло до двух

При обстреле села Чаусы в Брянской области со стороны ВСУ погибли двое мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Александр Богомаз.

«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела села Чаусы, еще один мужчина скончался», – отметил он.

Напомним, сегодня ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района в Брянской области. Ранее сообщалось, что в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения. Пострадавшие доставлены в районную больнимцу, медики оказывают им всю необходимую помощь.