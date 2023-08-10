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Происшествия 10 августа 2023 16:51

В результате обстрела ВСУ в Брянской области один человек погиб, двое пострадали

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Сегодня ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района в Брянской области. В результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения, сообщает губернатор Александр Богомаз.

Пострадавшие доставлены в районную больнимцу, медики оказывают им всю необходимую помощь, отметил губернатор.

Кроме того, в результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

#всу #обстрел
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