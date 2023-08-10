В результате обстрела ВСУ в Брянской области один человек погиб, двое пострадали

Сегодня ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района в Брянской области. В результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения, сообщает губернатор Александр Богомаз.

Пострадавшие доставлены в районную больнимцу, медики оказывают им всю необходимую помощь, отметил губернатор.

Кроме того, в результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.