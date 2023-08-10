news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В результате обстрела ВСУ в Брянской области один человек погиб, двое пострадали
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Сегодня ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района в Брянской области. В результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения, сообщает губернатор Александр Богомаз.
Пострадавшие доставлены в районную больнимцу, медики оказывают им всю необходимую помощь, отметил губернатор.
Кроме того, в результате обстрела имеются повреждения имущества сельхозпредприятия.
Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2