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СВО 13 апреля 2024 13:46

Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до 10 человек

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Число человек, погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ, выросло до 10 человек. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Он также добавил, что спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка. Два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются.

Напомним, сегодня под обстрел ВСУ попал город Токмак, не менее 20 человек получили различные ранения.

#всу
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