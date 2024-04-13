Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до 10 человек

Число человек, погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ, выросло до 10 человек. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Он также добавил, что спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка. Два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются.

Напомним, сегодня под обстрел ВСУ попал город Токмак, не менее 20 человек получили различные ранения.