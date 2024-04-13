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Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до 10 человек
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Число человек, погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ, выросло до 10 человек. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Он также добавил, что спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребенка. Два человека числятся пропавшими без вести. Разбор завалов и поиски продолжаются.
Напомним, сегодня под обстрел ВСУ попал город Токмак, не менее 20 человек получили различные ранения.
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