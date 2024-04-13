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В Запорожской области в результате обстрела ВСУ погибли восемь человек
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Вооруженные силы Украины обстреляли Запорожскую область, передает РИА Новости.
Под обстрел попал город Токмак, не менее 20 человек получили различные ранения.
Сперва СМИ сообщали о шести погибших, но позднее появилась информация, что число погибших увеличилось до восьми человек.
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