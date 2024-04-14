Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ увеличилось до 16

Количество погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице», – отметил он в телеграм-канале.

Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь переведены на стационарное лечение. Разбор завалов и поиски продолжаются.

Фото: t.me/BalitskyEV

Вечером 12 апреля многоквартирный сектора Токмака попал под обстрел ВСУ. Людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий террористической атаки, отметил Балицкий.