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СВО 14 апреля 2024 10:15

Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ увеличилось до 16

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Количество погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок. Один человек скончался в больнице», – отметил он в телеграм-канале.

Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях, восемь переведены на стационарное лечение. Разбор завалов и поиски продолжаются.

Фото: t.me/BalitskyEV

Вечером 12 апреля многоквартирный сектора Токмака попал под обстрел ВСУ. Людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье. Работает оперативный штаб по ликвидации последствий террористической атаки, отметил Балицкий.

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