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При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погибли по меньшей мере 13 человек
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По меньшей мере 13 человек погибли в результате обстрела рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения», – указал он.
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