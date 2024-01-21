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Руc Тат
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СВО 21 января 2024 12:05

При обстреле со стороны ВСУ в Донецке погибли по меньшей мере 13 человек

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По меньшей мере 13 человек погибли в результате обстрела рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения», – указал он.

#спецоперация на Украине
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