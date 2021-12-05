Число погибших при извержении вулкана в Индонезии увеличилось до 14

В Индонезии в результате выброса дыма и пепла после извержения вулкана на острове Ява погибли 14 человек. Об этом рассказал глава национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сухарианто, передает ТАСС.

«Количество жертв увеличилось и достигло 14 человек, ранения получили 56 местных жителей, у 35 из них тяжелые травмы», — сказал Сухарианто, добавив, что спасатели продолжают поисковую работу.

Поиски могут затрудниться — синоптики прогнозируют сильные осадки в районе вулкана. Отмечается, что из пострадавших районов были эвакуированы 1,3 тыс. человек.