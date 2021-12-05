В результате извержения вулкана на острове Ява погибли 13 человек

Жертвами извержения вулкана Семеру на востоке Явы в Индонезии стали 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу индонезийской Службы преодоления последствий катастроф Сухарианто.

Пострадали около ста человек, они получили ожоги различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Новостное агентство Antara передает, что с момента извержения удалось эвакуировать 902 местных жителей из наиболее пострадавших районов.

Вулкан, который является самой высокой горой на острове, проснулся накануне днем. В атмосферу было выброшено большое количество пепла, кроме того, извержение вызвало сход раскаленных лавин и «вулканический дождь».