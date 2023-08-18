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Число погибших при детонации снаряда в Донецке выросло до трех
В результате детонации неразорвавшегося снаряда в Донецке погибли трое рабочих. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия», – указано в сообщении.
Отмечается, что еще один работник, 52-летний мужчина, получил травмы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что двое рабочих погибли при детонации снаряда в Донецке.
Как выяснилось, работники коммунальной службы занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района в момент, когда прогремел взрыв.
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