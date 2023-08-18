Число погибших при детонации снаряда в Донецке выросло до трех

В результате детонации неразорвавшегося снаряда в Донецке погибли трое рабочих. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«В результате подрыва погибли трое сотрудников коммунального предприятия», – указано в сообщении.

Отмечается, что еще один работник, 52-летний мужчина, получил травмы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что двое рабочих погибли при детонации снаряда в Донецке.

Как выяснилось, работники коммунальной службы занимались ремонтом теплотрассы по улице Тренева Киевского района в момент, когда прогремел взрыв.