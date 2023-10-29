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Число погибших после взрыва в шахте Казахстана выросло до 36
Число погибших при взрыве на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 36 человек. Об этом сообщает МЧС республики.
«На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров», – сообщили в ведомстве.
Напомним, взрыв на угольной шахте в Карагандинской области в Казахстане произошел утром 28 октября. В момент взрыва там находилось 252 горняка.
По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание в шахте. В настоящее время в аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей. Продолжается контроль газовой обстановки, отметили в ведомстве.
Президент Казахстана объявил 29 октября днем общенационального траура.
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