Число погибших после взрыва в шахте Казахстана выросло до 36

Число погибших при взрыве на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 36 человек. Об этом сообщает МЧС республики.

«На данный момент обнаружены тела 36 человек, продолжаются поиски 10 шахтеров», – сообщили в ведомстве.

Напомним, взрыв на угольной шахте в Карагандинской области в Казахстане произошел утром 28 октября. В момент взрыва там находилось 252 горняка.

По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание в шахте. В настоящее время в аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей. Продолжается контроль газовой обстановки, отметили в ведомстве.

Президент Казахстана объявил 29 октября днем общенационального траура.