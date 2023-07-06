Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 53

Общее число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС достигло 53, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в больницах находятся 139 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.