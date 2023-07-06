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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 53
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Общее число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС достигло 53, сообщает ТАСС.
По данным агентства, в больницах находятся 139 человек.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды.
Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.
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