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Происшествия 6 июля 2023 11:15

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 53

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Общее число погибших в результате подрыва Каховской ГЭС достигло 53, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в больницах находятся 139 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 6 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

#Каховская ГЭС
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