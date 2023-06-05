Число погибших от отравления сидров в Ульяновской области выросло до 16 человек

По последним данным, из-за отравления сидром в Ульяновской области скончалось 16 человек, сообщает губернатор региона Алексей Русских.

Пострадало 35 человек, из них 25 – в Димитровграде и 9 – в Ульяновске. 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, еще один — в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что среди жителей Татарстана отравлений сидром не зарегистрировано, однако напиток может находиться на прилавках магазинов.