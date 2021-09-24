Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти

На Эльбрусе из 19 альпинистов, попросивших о помощи, погибли пятеро. 14 человек удалось обнаружить живыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Запрос о помощи поступил накануне. Тогда специалистам удалось отыскать восемь человек из группы, из которых трое были без признаков жизни, еще 14 были найдены позднее.

«В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли», — рассказали в министерстве.

Сейчас операция ведомства закончена. В поисках и эвакуации альпинистов было зайдествовано 69 человек и 16 единиц техники.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», группа из 19 человек запросила помощь из-за ухудшения погодных условий и из-за травмы одного из альпинистов. Специалисты вели поиски на высоте более 5 тыс. метров, в сложнейших условиях при видимости не более метра. Порывы ветра составляли 40–70 м/с, температура была ниже 20 градусов.

«Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС», — говорится в сообщении.