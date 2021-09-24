На Эльбрусе погибли три альпиниста, еще восемь человек найдены живыми

На Эльбрусе из 19 альпинистов, запросивших помощь после ухудшения погоды, погибли трое. Еще восемь человек найдены живыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

Вечером 23 сентября на Эльбрусе группа альпинистов на высоте 5400 метров из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Предварительно было известно, что один из них получил травму ноги.

Сначала спасатели обнаружили четырех человек, один из которых не подавал признаков жизни. «На данный момент нашли 11 человек — трое погибших, восемь живых», — пояснил источник. Он уточнил, что одна из погибших — женщина.

Изначально в группу входили 23 альпиниста, но на гору поднялись не все — 19 или 20 человек. «Это жители различных регионов России, они перед выходом зарегистрировались в МЧС», — добавил собеседник агентства.

Спасательные работы усложняют погодные условия: порывы ветра до 40 м/с, температура -20 градусов, пурга и плохая видимость (не более метра).