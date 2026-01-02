news_header_top
Происшествия 2 января 2026 10:36

Число погибших из-за атаки на Херсонскую область увеличилось до 27 человек

Количество погибших в результате атаки ВСУ на село Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.

По ее данным, среди погибших – двое несовершеннолетних. Еще 31 человек доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.

На месте происшествия следователи изъяли фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Назначено более 26 судебных экспертиз, уточнили в СК.

