Число погибших из-за атаки на Херсонскую область увеличилось до 27 человек
Количество погибших в результате атаки ВСУ на село Хорлы Херсонской области увеличилось до 27 человек. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в телеграм-канале ведомства.
По ее данным, среди погибших – двое несовершеннолетних. Еще 31 человек доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.
На месте происшествия следователи изъяли фрагменты нескольких беспилотных летательных аппаратов. Назначено более 26 судебных экспертиз, уточнили в СК.