Число подписчиков в MAX-каналах «Татмедиа» приближается к 50 тыс. человек

Фото: © «Татар-информ»

Число подписчиков каналов изданий АО «Татмедиа» в национальном мессенджере MAX приближается к 50 тыс. человек. Медиахолдинг представил первый рейтинг своих MAX-каналов.

Лидирует по числу подписчиков, которых более 19 тыс., у канала «Татмедиа». На втором месте – канал «Шәһри Казан», на третьем – «Лениногорск-информ».

Каналы «Татмедиа» по городам и районам:

Казань – «Татмедиа», «Татар-информ», «Шәһри Казан», «Интертат», «Чаян», Журнал «Сююмбике», «Казанские ведомости», «Туганайлар», Журнал «Казань», Журнал «Сабантуй», «Сувар», Журнал «Салават Купере», Журнал «Идел», «Идель», «Ялкын», Журнал «Татарстан»;

Набережные Челны – «Челнинские известия», «Челны ТВ», «Шәхри Чаллы», «Кунел»;

Нижнекамск – «НТР 24»;

Альметьевск – «ЮВТ-24», «Әлмәт таңнары»;

Зеленодольск – «Новости Зеленодольска», «Яшел Үзән»;

Агрызский район – Агрызские вести;

Азнакаевский – Маяк;

Аксубаевский – Сельская новь;

Актанышский – Актаныш-информ;

Алексеевский – газета Заря;

Алькеевский – Алькеевские вести;

Апастовский – Апастово-информ;

Арский – Арск-информ;

Атнинский – Әтнә таңы;

Бавлинский – Бавлы-информ;

Балтасинский – Балтаси Хезмэт;

Бугульминский – Интересная Бугульма;

Буинский – Новости Буинска;

Верхнеуслонский – Услон.РТ;

Высокогорский – Высокогорские вести;

Дрожжановский – Родной край;

Елабужский – Новости Елабуги;

Заинский – Новости Заинска;

Кайбицкий – Кайбицкие зори;

Камско-Устьинский – Волжские зори;

Кукморский – Кукмор Татарстан;

Лаишевский – Камская новь;

Лениногорский – Лениногорские вести;

Мамадышский – Новости Мамадыша;

Менделеевский – Менделеевские новости;

Мензелинский – Мензеля-информ;

Муслюмовский – Муслюмово-информ;

Новошешминский – Шешминская новь;

Нурлатский – Нурлат-информ;

Пестречинский – Пестрецы-информ;

Рыбно-Cлободский – Рыбная Слобода;

Сабинский – Саба таңнары, Саба дулкыннары;

Сармановский – Сарман;

Спасский – Новая Жизнь;

Тетюшский – Тетюши онлайн;

Тукаевский – Якты юл;

Тюлячинский – Тюлячи информ;

Черемшанский – Наш Черемшан;

Чистопольский – Чистополь-информ;

Ютазинский – Ютазинская новь.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.