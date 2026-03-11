Число подписчиков в MAX-каналах «Татмедиа» приближается к 50 тыс. человек
Число подписчиков каналов изданий АО «Татмедиа» в национальном мессенджере MAX приближается к 50 тыс. человек. Медиахолдинг представил первый рейтинг своих MAX-каналов.
Лидирует по числу подписчиков, которых более 19 тыс., у канала «Татмедиа». На втором месте – канал «Шәһри Казан», на третьем – «Лениногорск-информ».
Каналы «Татмедиа» по городам и районам:
Казань – «Татмедиа», «Татар-информ», «Шәһри Казан», «Интертат», «Чаян», Журнал «Сююмбике», «Казанские ведомости», «Туганайлар», Журнал «Казань», Журнал «Сабантуй», «Сувар», Журнал «Салават Купере», Журнал «Идел», «Идель», «Ялкын», Журнал «Татарстан»;
Набережные Челны – «Челнинские известия», «Челны ТВ», «Шәхри Чаллы», «Кунел»;
Нижнекамск – «НТР 24»;
Альметьевск – «ЮВТ-24», «Әлмәт таңнары»;
Зеленодольск – «Новости Зеленодольска», «Яшел Үзән»;
Агрызский район – Агрызские вести;
Азнакаевский – Маяк;
Аксубаевский – Сельская новь;
Актанышский – Актаныш-информ;
Алексеевский – газета Заря;
Алькеевский – Алькеевские вести;
Апастовский – Апастово-информ;
Арский – Арск-информ;
Атнинский – Әтнә таңы;
Бавлинский – Бавлы-информ;
Балтасинский – Балтаси Хезмэт;
Бугульминский – Интересная Бугульма;
Буинский – Новости Буинска;
Верхнеуслонский – Услон.РТ;
Высокогорский – Высокогорские вести;
Дрожжановский – Родной край;
Елабужский – Новости Елабуги;
Заинский – Новости Заинска;
Кайбицкий – Кайбицкие зори;
Камско-Устьинский – Волжские зори;
Кукморский – Кукмор Татарстан;
Лаишевский – Камская новь;
Лениногорский – Лениногорские вести;
Мамадышский – Новости Мамадыша;
Менделеевский – Менделеевские новости;
Мензелинский – Мензеля-информ;
Муслюмовский – Муслюмово-информ;
Новошешминский – Шешминская новь;
Нурлатский – Нурлат-информ;
Пестречинский – Пестрецы-информ;
Рыбно-Cлободский – Рыбная Слобода;
Сабинский – Саба таңнары, Саба дулкыннары;
Сармановский – Сарман;
Спасский – Новая Жизнь;
Тетюшский – Тетюши онлайн;
Тукаевский – Якты юл;
Тюлячинский – Тюлячи информ;
Черемшанский – Наш Черемшан;
Чистопольский – Чистополь-информ;
Ютазинский – Ютазинская новь.
«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.