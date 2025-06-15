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Общество 15 июня 2025 14:49

Число пенсионеров в России сократилось до 41 миллиона

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По состоянию на 1 апреля 2025 года в России насчитывается 40 961 000 пенсионеров. Об этом свидетельствуют обновленные данные системы Социального фонда РФ, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно информации фонда, из общего числа пенсионеров почти 8 млн продолжают трудовую деятельность, тогда как около 33 млн человек находятся на пенсии без работы.

По сравнению с началом года количество получателей пенсий сократилось. Так, по данным на 1 января 2025 года, в стране было 41 169 796 пенсионеров – почти на 208 тыс. больше, чем зафиксировано в апрельской статистике.

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#пенсионеры #Социальный фонд России
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