В Госдуме рассказали, как получить срочную пенсионную выплату

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Россияне могут воспользоваться возможностью получения срочной пенсионной выплаты, которая позволяет быстрее получить доступ к пенсионным накоплениям. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в интервью RT.

По его словам, срочная пенсионная выплата — это инструмент, позволяющий использовать накопленные средства в более сжатые сроки по сравнению с пожизненной накопительной пенсией.

«Выплаты по этой программе назначаются минимум на десять лет и могут значительно превышать стандартные ежемесячные выплаты, предусмотренные пожизненной накопительной пенсией», — пояснил парламентарий.

Такой вариант может быть особенно удобен тем, кто планирует воспользоваться средствами в активные годы жизни. В качестве примера Гаврилов привел расчет: при накоплениях в размере 600 тысяч рублей и сроке выплат в десять лет, ежемесячно можно получать около 5 тысяч рублей.

«Срочная выплата доступна гражданам, которые делали добровольные взносы, направляли материнский капитал на накопления или участвовали в программах государственного софинансирования. Чтобы оформить срочную пенсионную выплату, необходимо обратиться в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся ваши накопления. После подачи заявления следует дождаться его рассмотрения, которое занимает до десяти рабочих дней», — отметил Гаврилов.