Число обращений по вопросам образования к детскому омбудсмену РТ снизилось на 18%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За прошлый год общее количество обращений по вопросам образования к детскому омбудсмену в Татарстане снизилось на 18%. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова на заседании Комитета Госсовета республики по социальной политике.

«Однако конфликты в образовательных учреждениях по-прежнему занимают лидирующую позицию, 32%, при снижении количества на 13% к прошлому году», – сказала она.

По словам Захаровой, анализ обращений показал, что основной точкой напряжения стали взаимоотношения «ученик – родитель – учитель/администрация».

«Выездные проверки показали, что конфликты в школах возникают не из за отдельных "плохих" учеников, а в результате системных недостатков, среди которых – неконструктивный диалог между семьями и школой, формальный подход к вопросам профилактики, отсутствие контроля за принятыми решениями, слабое межведомственное взаимодействие», – подчеркнула она.

Детский омбудсмен также обратила внимание депутатов на вопросы, связанные с охраной здоровья детей. Она заметила, что в Татарстане, в отличие от ряда других регионов России, пока не предусмотрены специальные меры поддержки для 80 проживающих в республике детей с целиакией.

«Мы обратились в Кабинет министров с такой просьбой. Вопрос прорабатывается», – заключила Захарова.