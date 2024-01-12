Число многодетных семей в Татарстане за десять лет выросло в два раза

За десять лет число многодетных семей в Татарстане выросло в два раза — с 24,4 тыс. (на 1 января 2013 года) до 50,2 тыс. об этом рассказала на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

По оценке министра, такой рост обусловлен в том числе и тем, что в республике семьям с детьми предоставляют большое количество мер социальной поддержки: шесть федеральных и 55 республиканских. По словам Зариповой, в 2023 году каждый второй рубль бюджета министерства был направлен на меры социальной поддержки семей с детьми.

Она также напомнила, что 2024-й указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи, и дала поручение в части улучшения мер поддержки.

Еще в 2021 году Раис РТ Рустам Минниханов объявил о решении учредить новую республиканскую награду «Родительская доблесть — Ата-ана фидакарьлеге».