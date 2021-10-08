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Ру Тат
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8 октября 2021  10:32
Алексей Угаров

Минниханов сообщил о решении учредить новую госнаграду «Родительская доблесть»

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Поддержка молодых, многодетных и приемных семей должна и впредь оставаться безусловным приоритетом в работе органов государственной власти Татарстана. Об этом сообщил Президент республики Рустам Минниханов в Послании Госсовету РТ. 

«Своим недавним указом Президент страны Владимир Путин учредил День отцов, что было очень позитивно воспринято людьми. В дополнение к этому в Татарстане в целях повышения авторитета семьи и престижа родительского труда принято решение учредить новую государственную награду — медаль „Родительская доблесть — “Ата-ана фидакарьлеге“», — сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что именно в семье бережно хранятся и передаются из поколения в поколение важнейшие ценности и традиции, знания и опыт. 

«Ярким примером такой крепкой связи поколений являются семьи — представители трудовых династий. В их числе многодетная семья потомственных педагогов Поповых из Зеленодольска, семья Хазимуратовых и Шишковых, несколько поколений которых работают на крупнейших промышленных предприятиях республики», — перечислил руководитель республики. 

«Восхищение и уважение вызывают достижения татарстанских семей, получивших признание на всероссийском уровне. Среди них — балтасинская семья Мухарлямовых, которая воспитывает 15 детей и награждена орденом „Родительская слава“. Сегодня все эти супружеские пары в нашем зале», — добавил Рустам Минниханов.

#многодетные семьи #Послание Президента РТ #награда
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