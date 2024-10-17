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Число многодетных семей в Татарстане выросло вдвое за 10 лет
В Республике Татарстан за 10 лет количество многодетных семей увеличилось более чем в два раза. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
«10 лет назад в нашей республике насчитывалось 24 тысячи многодетных семей, сейчас их число возросло до 55,6 тысячи», – сказала Валеева.
Она уверена, что такой рост обусловлен мерами поддержки семей с детьми, которые оказываются государством в последние годы.
Ранее был назван размер материнского капитала на следующий год в России.
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