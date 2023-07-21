Число глэмпингов в России к 2023 году выросло в полтора раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 2023 году количество глэмпингов в РФ выросло почти в полтора раза — их стало 404, из них более половины открыты круглый год. Такие данные приводит Ассоциация глэмпингов, ассоциированный член Российского союза туриндустрии (РСТ).

По словам президента ассоциации Жанны Кира, развитию таких объектов способствует программа поддержки строительства модульных объектов размещения, запущенная Правительством в 2022 году. В 2020 году в стране насчитывалось 149 подобных мест отдыха, к концу 2021-го — 230, а в 2022-м — 277. Лидерами глэмпинг-туризма выступают Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Алтай, Карелия, Тверская и Калужская области.

В этом году общий объем средств поддержки модульных объектов размещения со сроком строительства в 2023-2024 годах составил около 8 млрд рублей. Будут поддержаны 213 проектов в 38 субъектах Федерации. В прошлом году субсидии в размере 4,2 млрд рублей получили проекты в 20 регионах.

«Глэмпинги хорошо ложатся в концепцию развития внутреннего туризма, к тому же дают возможность распробовать лучший турпродукт на самых привлекательных территориях. По большей части такие объекты появляются там, где уже существует какой-либо туристический проект», — рассказала Кира. Так, по ее словам, в глэмпинг Aurora Village в Мурманской области люди целенаправленно едут ради северного сияния.

«Такие камерные проекты, с одной стороны, ориентированы на природу, с другой — антропоцентричны. Они дают гостю намного больше позитивных эмоций, чем любое другое средство размещения, потому что это нечто новое и необычное. Например, домик непривычной формы или расположенный на дереве, прозрачный купол в безлюдном месте», — отметила эксперт.

Как ранее сообщал «Татар-информ», за два года число глэмпингов в Татарстане выросло в семь раз. В республике такие объекты чаще располагаются в лесах или рядом с водоемами.

На недавней встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова с предпринимательским сообществом совладелец глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин рассказал, что хочет создать отель на берегу Волги, основой которого станет корпус самолета. Сама эта встреча проходила на территории глэмпинга «Утрау», который стал популярным благодаря свайному острову для отдыха, получившему название «Татарские Мальдивы».

Термин «глэмпинг» появился в Великобритании в середине 2000-х годов. Он образован из слов «гламурный» и «кемпинг». Идея подразумевает размещение в диком, часто труднодоступном месте на природе, но с комфортом и в необычных условиях. Это могут быть небольшие домики с удобствами, палатки с хорошо оформленным интерьером, юрты, прозрачные шары и другие варианты.