Число детей с ОВЗ, посещающих школы Казани, увеличилось в 25 раз

В казанских школах № 34, 68, 112 и 156 идет ремонт 20 кабинетов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

В помещениях выделяется пространство для работы с дефектологами, логопедами и психологами, устанавливается специализированное оборудование, развивающие тренажеры, сенсорное оборудование для активностей и психологической разгрузки. На работы направлено 15 млн рублей.

Фото: скриншот трансляции

«Для детей с ограниченными возможностями здоровья в четырех школах города ремонтируем кабинеты. Эти цифры очень важные. За 6 лет количество таких детей в школах увеличилось в 25 раз. И не потому что этих детей стало больше, а потому что в школах создаются условия для их обучения и социализации. Раньше они учились дома. Теперь они, к счастью, могут общаться со своими сверстниками», — прокомментировал руководитель исполкома Рустем Гафаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к 1 сентябрю в Казани отремонтируют шесть школ за 765 млн рублей.