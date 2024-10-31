Численность специалистов в строительстве и ЖКХ вырастет до 7,3 млн человек к 2035 году

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Численность работников, которые заняты в сферах строительства и ЖКХ, через 10 лет превысит отметку в 7 млн человек. Об этом говорится в Концепции подготовки кадров для строительной отрасли и ЖКХ, утвержденной Правительством РФ. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Согласно концепции, число таких специалистов по итогам текущего года составит 6,5 млн человек. В 2030 году этот показатель вырастет до 6,8 млн, а в 2035-м ожидается уже 7,3 млн.

Уточняется, что количество работников должно расти, в том числе за счёт молодых специалистов, выпускаемых отраслевыми вузами и колледжами.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин считает, что данный документ поспособствует укреплению кадрового потенциала строительной отрасли, а также повышению престижности и востребованности профессий, связанных со строительством, архитектурой и ЖКХ.

«Президентом перед стройкомплексом России поставлены масштабные задачи по формированию комфортной, безопасной среды для жизни. Они найдут отражение в новом национальном проекте “Инфраструктура для жизни„. Поэтому важно, чтобы у нас были квалифицированные кадры», – приводит слова Хуснуллина пресс-служба кабмина.

Ранее сообщалось, что татарстанские предприятия оборонно-промышленного комплекса получат субсидию на обучение кадров по нацпроекту.