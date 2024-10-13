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В Татарстане предприятия ОПК получат субсидию на обучение кадров по нацпроекту
В Татарстане организуют краткосрочное обучение, переобучение и повышение квалификации кадров для нужд оборонно-промышленного комплекса на условиях софинансирования из средств федерального бюджета и бюджета республики.
Как сообщает Минтруда РТ, обучение организуют в 2025 году в рамках национального проекта «Кадры».
Для получения бюджетной субсидии для обучения своих работников предприятиям ОПК нужно до 1 ноября заявиться в Минпромторг Республики Татарстан. Субсидии оборонно-промышленному комплексу Татарстана предоставит Минтруда РТ во взаимодействии с Рострудом и Минтрудом России.
Напомним, национальный проект «Кадры» стартует в России с 1 января 2025 года. Проект направлен на создание условий для развития профессионального образования, повышения квалификации сотрудников и адаптации системы образования к требованиям рынка труда. Основное внимание будет уделено мерам по формированию и ежегодному обновлению прогноза рынка труда на пятилетний период. Первый прогноз планируется завершить к концу текущего года.
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