Чиома Уде на фестивале «Алтын минбар»: «Африканские фильмы – про всех нас сегодняшних»

День африканского кино в Казани раскрыл зрителю настоящую Нигерию: борьбу с архаичными обычаями, чиновничий произвол и драмы молодых стартаперов. Почему этот кинематограф сегодня так важен и в чем его сила в сравнении с голливудским, выяснял «Татар-информ».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Директор нигерийского кинофестиваля представила Казани истинную Африку

На следующий день после открытия XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» в кинотеатре «Мир» состоялись показы Дня африканских полнометражных фильмов. Картины своего континента представила казанскому зрителю член международного жюри фестиваля Чиома Уде.

Чиома – основатель и директор Africa International Film Festival (AFRIFF). Она также соосновала мультимедийную платформу Envivo, работающую с новыми форматами для восприятия африканского культурного нарратива. Под ее руководством фестиваль AFRIFF стал центром образовательных программ, консультаций для кинематографистов и платформой для международных кинопоказов.

Как одна из успешных африканских бизнес-лидеров, она шутит, что сильные и настойчивые женщины Нигерии заняли нишу культурного пространства, которая не заинтересовала мужчин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я впервые в Казани – и уже влюбилась в вас и в ваш фестиваль, – призналась она, обращаясь к залу. – Африка по количеству фильмов не уступает Голливуду», – добавила Уде, обозначив масштаб и амбиции индустрии, которая стремительно набирает обороты.

Представляя первый фильм казанского показа, она призналась, что вера в шаманство и магию у местного населения еще велика, поэтому этот фильм весьма актуален и был хорошо принят в Нигерии.

Жестокая традиция, полицейский произвол и королева трущоб

Двухчасовая игровая картина «На последнем дыхании» (2024) Оби Эмелонье повествует о племени, в котором существует традиция – после смерти старейшины приносить в жертву его слугу. Старейшина племени осмеливается бросить вызов жестокой традиции, платой становится его жизнь.

Нигерийский режиссер Оби Эмелоньe – один из наиболее заметных авторов Нолливуда, его проекты регулярно участвуют в международных программах. Фильм «На последнем дыхании», основанный на реальных событиях, органично соединяет жанровое напряжение с социальной остротой – и это тот самый язык, которым современное африканское кино говорит со своей и международной аудиториями.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Другая картина показа – «Путь свободы» (2024) – снята режиссером Олалеканом Афолаби. В своей дебютной полнометражной картине он обращается к истории трех молодых соучредителей стартапа: после успешного запуска их сервиса (приложение для перевозок) коррумпированные чиновники, неблагоприятные законы и полицейские репрессии ставят проект под угрозу. Это запускает цепочку личных трагедий и моральных дилемм. Насыщенное документальной фактурой, камерное роуд-муви собирает темы идентичности, миграции и примирения традиции с современной жизнью.

Сюжет переплетает судьбы основателей стартапа с историями мототаксиста, потерявшего средства к существованию, и врача, столкнувшегося с профессиональной и этической дилеммой. Все эти линии показывают влияние коррупции и экономической нестабильности на жизнь простых людей.

Фильм получил призы на международных фестивальных площадках (включая специальный приз жюри AFRIFF), а сам режиссер отмечал, что тема полицейского давления во многом основана на его личном опыте.

9 сентября фестивальный зритель увидит также фильм «Легенда о Лагосской королеве бродяг» (2024) – исследование городского мифа о «королеве района», где документальность сплетается с элементами городской баллады. Это важная ремарка к картине мира, которую африканское кино конструирует сегодня: от семейной драмы – к хроникам улиц мегаполиса. У фильма сразу четыре режиссера: Бисола Акинмуйива, Элайджа Атинкпо, Мэтью Серф и Тина Эдукпо.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не экзотика, а реальность: как африканское кино завоевывает мир без голливудских бюджетов

Рассказывая о современном нигерийском кино, Чиома Уде сообщила, что Нолливуд – одна из крупнейших в мире киноиндустрий по количеству выпускаемых фильмов. Она уступает только Болливуду (Индия) и сопоставима с Голливудом.

По данным ЮНЕСКО, киноиндустрия Африки – одна из самых динамичных в мире по темпам роста: Нолливуд не только остается одним из лидеров планеты по объемам производства, но и наращивает профессиональные кадры и расширяет сети дистрибуции. Для африканского кино характерны фокусирование на социальной справедливости, семейной ответственности и религиозной этике, органичное смешение жанров, многоязычие и укорененность в локальной реальности – от рынков Лагоса до провинциальных общин, а также экономия выразительных средств при эмоциональной насыщенности повествования.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если сравнивать африканскую киноиндустрию с Голливудом, то преимуществом ее лент остаются подлинность и тематическая свежесть, иной угол зрения и сопоставимый эмоциональный резонанс при более низком бюджете. Если же сравнивать с российским кино, то последнее более ориентировано на психологическую драму и режиссерские традиции, тогда как африканское – на локальные истории, социальный резонанс и экспрессивность.

Как бы то ни было, у каждой киношколы свои сильные стороны, и их диалог на фестивальных площадках обогащает культурную палитру.

Узнать себя в другом: как фестиваль в Казани доказывает, что семейные ценности и надежда не имеют границ

В Казани на африканском Дне прозвучала простая мысль: кино Африки – это не экзотика, а современный голос огромного, молодого континента. Если суммировать интонацию вечера, то ее можно передать словами представившей программу гостьи: «Африканские фильмы – про нас сегодняшних: про семью, веру, ответственность и надежду. И если вы сегодня узнаете в этих историях себя, значит, кино сделало свое дело».

Эта реплика органично дополняет сказанное Чиомой Уде о масштабе и потенциале индустрии и объясняет, почему зал «Мира» внимательно слушал, а затем долго не расходился.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тематический День африканского кино – не просто эффектная вставка в сетке «Алтын минбара». Казанский международный кинофестиваль традиционно строит сетку показов как окно в кинематографии стран и регионов. В этом году помимо африканской программы заявлены тематические дни кинематографий Турции, Казахстана и Кыргызстана. Такая концентрация «точечных» программ превращает фестиваль в реальный диалог культур – и в лабораторию зрительского опыта.

Для фестиваля это возможность расширить оптику аудитории и стать площадкой встреч, где национальные кинематографии не конкурируют, а дополняют друг друга, давая зрителю шанс увидеть мир «изнутри» разных культур.