«Именно в исламских странах творят кино, воспевающее гуманизм»: открытие «Алтын минбара»

Представители 25 стран собрались в Большом зале нового здания театра Камала для участия в открытии XXI казанского кинофорума «Алтын минбар». О том, кто прошел по красной дорожке и чем удивила церемония открытия, – в репортаже «Татар-информа».





Кто прошел по звездной дорожке фестиваля

Красная дорожка XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» удивила своей немноголюдностью – и не хватало вовсе не участников и гостей фестиваля, а тех, кто пришел на них поглазеть.

То ли новая локация тому причиной, ведь на общественном транспорте так вот запросто до нового здания театра Камала не доберешься, а свободных парковочных мест, даже платных, я не видела никогда, даже во дворах соседних домов (кстати, местные жители уже установили там разного рода ограждения и препятствия). То ли пасмурная и ветреная погода не располагала к лицезрению гостей кинофорума. То ли отпугнул строгий контроль билетов на входе в здание – охрана тут бдительная, а зрители на церемонию открытия могли попасть только после онлайн-покупки билета на сайте театра. В общем, к счастью или нет, но переаншлага на шоу-программе не наблюдалось.

Среди прошествовавших по ковровой дорожке были региональные кинематографисты, зарубежные авторы фильмов и столичные звезды: Елена Цыплакова, Любовь Казарновская. Исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова сопровождала председателя жюри фестиваля, оскароносного звукорежиссера фильма «Миллионер из трущоб» Ресула Пукутти. Заместитель Премьер-министра РТ и председатель оргкомитета фестиваля «Алтын минбар» Василь Шайхразиев прошел вместе с супругой.

Ведущие звездного дефиле Михаил Ванюшин и Гузель Сибгатуллина, представлявшие гостей, также напомнили присутствующим о Едином дне голосования 14 сентября, на котором татарстанцы будут выбирать главу республики.

Дань фронтовикам Великой Отечественной войны и специальной военной операции

Саму церемонию открытия в Большом зале театра провели исполнительница главной роли в фильме открытия фестиваля «В мае 44-го» Резеда Саляхова и заслуженный артист РТ Амир Ахмадишин. Они сообщили, что на участие в XXI «Алтын минбаре» было подано 845 заявок, а в итоге в фестивале принимают участие кинематографисты из 67 стран. На церемонии открытия присутствовали представители 25 стран. По словам ведущих, 80 процентов иностранных картин конкурсной программы будут показаны на территории России впервые.

Программу вечера открыла капелла Дмитрия Железнова песней «Нурлы Казан». Гостей праздника приветствовали Василь Шайхразиев, министр культуры РТ Ирада Аюпова и председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, который не смог присутствовать лично – его слова прозвучали из уст ведущего.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, память о которой хранится во многом благодаря кинематографу, организаторы церемонии отдали дань уважения мастерам кино песней «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. К слову, премьера документального фильма «В поисках Расула» о народном поэте Дагестана пройдет сегодня в кинотеатре «Мир».

Продолжая военную тему, народная артистка России Елена Цыплакова прочитала со сцены стихи участников СВО. Почетная гостья «Алтын минбара» – оперная певица, актриса театра и кино Любовь Казарновская представила анимационный фильм «Отель «Онегин», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Новый спецприз и напутствие председателя жюри

Приятными неожиданностями вечера стали выступления молодой китайской певицы У Цзынцань и финалиста шоу талантов «Х-фактор. Главная сцена» и шоу «Голос» Арсена Мукенди, который исполнил зажигательный хит «Еgo».

Позолоченные статуэтки фестиваля «Алтын минбар» представил шоу-балет Казанского цирка. Были представлены и специальные призы фестиваля: «За веру в искусство» имени основателя фестиваля Зуфара Бухараева, приз мэрии Казани, приз Всемирного конгресса татар, приз Гильдии киноведов и кинокритиков России, а также специальный приз Раиса РТ «За гуманизм в киноискусстве». Также жюри вручит диплом «Специальное упоминание жюри», а кинолюбители определят обладателя «Приза зрительских симпатий».

По традиции были представлены шорт-лист фестиваля, фильмы конкурсной и внеконкурсной программ, а под конец церемонии членам жюри преподнесли в подарок национальные головные уборы. Ресул Пукутти, обращаясь к гостям и участникам фестиваля, отметил, что, несмотря на стереотип о том, что визуальное искусство в исламе не приветствуется, за последние 40 лет именно мусульманские страны творят ту историю кинематографа, где воспеваются гуманизм и лучшие человеческие качества.

После официальной части церемонии зрителям был представлен фильм Александра Далматова «В мае 44-го» по повести Нурихана Фаттаха.

Напомним, фестивальные показы стартовали 5 сентября в кинотеатрах «Родина», «Мир», фильмы также будут транслироваться в одном из залов театра Камала. Завершится фестиваль 9 сентября.